زاہد اسلم مہمد کے بیٹے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ،اہم شخصیات کی شرکت
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)صدر سنٹرل جماعت اہلسنت اوسلو ناروے زاہد اسلم مہمد چک کے بیٹے احمد زاہد اسلم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ، بارات اور دعوت ولیمہ میں ممتاز شخصیات نے شرکت کی ۔۔۔۔
تقریب میں سابق تحصیل ناظم سعادت نواز اجنالہ، اعجاز اسلم مہمد چک، چودھری محمد شریف، ڈاکٹر خرم اسلم، مظفر اقبال، سابق جج سپریم کورٹ خلیل الرحمن رمدے ، سفیر پاکستان سعدیہ الطاف ، صدر پاکستان ویلفیئر یونین ناروے میر فضل حسین، شبیر حسین مہمد چک، ڈاکٹر راجہ مبشر بنارس، چودھری نواز گلیانہ، اسماعیل سرور بھٹیاں، ڈاکٹر محمد نواز ، شیخ طارق محمود، چودھری افضل پسوال و دیگر نے شرکت کی۔