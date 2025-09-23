صنعتکاروں کو پاک سعودیہ معاہدہ سے معاشی استحکام کی امید
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرمین پاک کٹلری کنسورشیم وزیرآباد خالد مغل،پروفیسر حافظ منیر احمد،لالہ محمد خلیل،افتخار احمد بٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدہ ایک ایسا سنگِ میل ہے۔۔۔
جسے صرف دفاعی تعاون تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کیلئے بھی نئی راہ متعین کرتا ہے یہ معاہدہ ہمارے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت دے رہا ہے اور امتِ مسلمہ کے باہمی اتحاد کی علامت بھی ہے ہم بطور قوم اس معاہدے کو قومی معاہدے کی حیثیت دیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے ساتھ ہماری وفاداری اٹل اور غیر متزلزل ہے ، سٹی آف کٹلری وزیرآباد کے صنعتکار اس معاہدے کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دفاعی شراکت داری ہماری انڈسٹری برآمدات اور روزگار کے مواقع میں بھی نئے امکانات پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کیلئے اسٹیبلشمنٹ عملی اقدامات بھی کرے تاکہ قومی ادارے مزید مضبوط ہوں سرمایہ کاری بڑھے اور عوامی اعتماد بحال ہو یہی پائیدار ترقی اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے ہم اپنی قوم کے ساتھ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاء اللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے ۔