نوشہرہ ورکاں:سرا خاندان کے 2گروپوں میں دشمنی ختم

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )لیگی رہنماحاجی مدثر قیوم ناہرا کی کوششوں سے سرا خاندان کے دو گروپوں میں صلح ہو گئی، نواحی گاؤں پھمہ سرا کے ڈیرہ چوہے والا کے رہائشی ایک ہی خاندان کے ذوالفقار سرا گروپ اور۔۔۔

 عامر نوید سرا گروپ کے درمیان چند ماہ قبل راستے کے تنازع پر جھگڑا ہوا اور فائرنگ سے فریقین کے 4افراد زخمی ہو گئے ۔ حاجی مدثر قیوم ناہرا نے اشفاق صابر سرا ، علی اکبر چیمہ آف عبن والا، محمد صالح چہل اور دیگر معززین علاقہ کی موجود گی میں فریقین کے درمیان صلح کر ا دی ۔

 

