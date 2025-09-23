صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنرکا صفائی کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنرکا صفائی کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ڈی سی روڈ، ریلوے لائن، شمسی چوک، جناح روڈ، حافظ آباد روڈ اور جی ٹی روڈ، سٹی فلائی اوور کے نیچے سروس روڈز سمیت گرین بیلٹس اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔۔۔۔

صفائی کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے قومی شاہراہ، گرین بیلٹس اور ریلوے لائن کے اطراف فوری صفائی یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ۔انہوں نے د کانداروں کو تجاوزات سے اجتناب کرنے اور کاروباری سرگرمیاں مخصوص حدود میں رہ کرنے کی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی اپیل کہ وہ پلاسٹک بیگز کو ترک کرکے ماحول دوست بیگز کا استعمال کریں تاکہ شہر و ضلع آلودگی، گندگی سے پاک ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے جناح روڈ پر واقع پارک کا دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی، بنچوں اور جھولوں سمیت دیگر سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا اچانک دورہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف کی حاضری چیک کی۔ مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، زیرعلاج مریضوں کی عیادت کی اور لواحقین سے طبعی علاج معالجہ کی سہولیات بارے استفسار کیا۔ حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت مفت ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز کی طرف سے چیک اپ، نرسنگ سٹاف کے رویہ بارے بھی استفسار کیا۔ 

 

