صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا آئرس سسٹم میں خرابیوں پر اظہار تشویش

  • گوجرانوالہ
صدر گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا آئرس سسٹم میں خرابیوں پر اظہار تشویش

گجرات (نامہ نگار )گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر سید عثمان حیدر شاہ ایڈووکیٹ کی جانب سے۔۔۔

 ایف بی آر چیئرمین کو باضابطہ خط ارسال کیا گیا ہے جس میں آئرس (IRIS) سسٹم میں شدید خرابیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ۔خط میں گزارش کی گئی ہے کہ آئرس کو فوری طور پر فعال اور درست بنایا جائے ۔جولائی تا ستمبر کے دوران کسی قسم کی اپڈیٹس یا اپ گریڈ نہ کی جائیں۔پنجاب میں سیلاب متاثرین کو مدنظر رکھتے ہوئے انکم ٹیکس ریٹرن 2025 کی آخری تاریخ میں90 دن کی توسیع دی جائے ۔یہ معاملہ ممبران گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن، ٹیکس دہندگان اور پریکٹیشنرز کے وسیع تر مفاد میں اُٹھایا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بہتر سہولیات کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،مصطفی کمال

کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط

ایف بی آر اور لمز کے مابین افسران کی تربیت کے لیے معاہدے پر دستخط

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

اسلام آباد پولیس کے افسروں کی ترقی ،ڈی آئی جی نے رینک لگائے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس