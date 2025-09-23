صدر گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا آئرس سسٹم میں خرابیوں پر اظہار تشویش
گجرات (نامہ نگار )گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر سید عثمان حیدر شاہ ایڈووکیٹ کی جانب سے۔۔۔
ایف بی آر چیئرمین کو باضابطہ خط ارسال کیا گیا ہے جس میں آئرس (IRIS) سسٹم میں شدید خرابیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ۔خط میں گزارش کی گئی ہے کہ آئرس کو فوری طور پر فعال اور درست بنایا جائے ۔جولائی تا ستمبر کے دوران کسی قسم کی اپڈیٹس یا اپ گریڈ نہ کی جائیں۔پنجاب میں سیلاب متاثرین کو مدنظر رکھتے ہوئے انکم ٹیکس ریٹرن 2025 کی آخری تاریخ میں90 دن کی توسیع دی جائے ۔یہ معاملہ ممبران گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن، ٹیکس دہندگان اور پریکٹیشنرز کے وسیع تر مفاد میں اُٹھایا گیا ۔