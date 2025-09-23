تتلے عالی :وار داتوں میں شہری رقم ،موٹر سائیکلوں سے محروم
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی وچوری کی وار داتوں میں شہری رقم ،موٹر سائیکلوں وقیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔۔۔۔
کرڑ موڑ کے قریب دو ڈاکوؤں نے مہار شریف کے راحیل احمدسے بغیرنمبر نئی موٹر سائیکل،ایک لاکھ روپے ودیگر ضروری دستاویزات چھین لئے ،گھمن والا میں طارق محمود کی موٹر سائیکل نمبر اے وی پی9642بازار سے چوری ہو گئی، کامونکے کے گلزار کی موٹر سائیکل نمبر جی اے پی8560 شیخوپورہ روڈ پیزہ شاپ کے باہر سے چوری ہو گئی،مہار میں بشارت کے ڈیرے سے 4 لاکھ50ہزار روپے کے 2 انورٹر چوری ہو گئے ،کوٹ بلال کے نزاکت علی کا پیٹر انجن چوری ہوگیا۔