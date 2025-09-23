کھیل احترام، ضبط نفس اور محنت جیسی اقدار کو پروان چڑھاتے ہیں :محمد ناصر
گجرات(سٹی رپورٹر ) بیلجیئم کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان دوستانہ میچ کھیلا گیا مہمان خصوصی اشرف حدش چیئرمین بیلجیئم کرکٹ فیڈریشن عمیر بٹ،برسلز کے میئر فلپ کلوز،پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی بھی موجود تھے ۔۔۔
، اس موقع پربہتر کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈ اور میڈلز پیش کئے جبکہ تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے پولیس ایڈوائزر برسلز سٹی و ایڈمنسٹریٹر محمد ناصر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بیلجیم کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو میڈلز دئیے ،یہ لمحات ہمیشہ یادگار لمحے کے طور پر محفوظ رہیں گے ، کھیل احترام، ضبط نفس اور محنت جیسی اقدار کو پروان چڑھاتے ہیں ۔