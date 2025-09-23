سیرت مقابلے ،گورنمنٹ کالج خواتین ماڈل ٹاؤن کی کامیابی
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ہفتہ شانِ رحمت للعالمین ؐ کے سلسلے میں منعقدہ سیرت مقابلہ جات میں گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین، ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ کی طالبات نے کامیابیاں حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا۔ مقابلوں میں علمی، ادبی اور فنی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔
جن میں طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔تحت اللفظ مقابلوں میں کالج نے ڈویژنل اور ضلعی سطح اور پر پہلی پوزیشن ڈویژنل سطح پر پہلی پوزیشن،پینٹنگ میں ضلعی سطح پر تیسری اور ڈویژنل سطح پر دوسری پوزیشن،قرأت و نعت مقابلہ میں پہلی اور تیسری جبکہ نعت خوانی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ، پرنسپل ڈاکٹر حذافہ رفیق نے کامیاب طالبات کو مبارکباد پیش کرتے کہا کہ یہ شاندار کامیابیاں انکی انتھک محنت، لگن اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی کا ثمر ہیں۔ انہوں نے طالبات کو حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعام بھی دیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ فتوحات ادارے کے لیے باعثِ فخر ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہماری طالبات نہ صرف علمی بلکہ فنی و ادبی میدانوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں ۔