صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیرت مقابلے ،گورنمنٹ کالج خواتین ماڈل ٹاؤن کی کامیابی

  • گوجرانوالہ
سیرت مقابلے ،گورنمنٹ کالج خواتین ماڈل ٹاؤن کی کامیابی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ہفتہ شانِ رحمت للعالمین ؐ کے سلسلے میں منعقدہ سیرت مقابلہ جات میں گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین، ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ کی طالبات نے کامیابیاں حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا۔ مقابلوں میں علمی، ادبی اور فنی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔

جن میں طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔تحت اللفظ مقابلوں میں کالج نے ڈویژنل اور ضلعی سطح اور پر پہلی پوزیشن ڈویژنل سطح پر پہلی پوزیشن،پینٹنگ میں ضلعی سطح پر تیسری اور ڈویژنل سطح پر دوسری پوزیشن،قرأت و نعت مقابلہ میں پہلی اور تیسری جبکہ نعت خوانی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ، پرنسپل ڈاکٹر حذافہ رفیق نے کامیاب طالبات کو مبارکباد پیش کرتے کہا کہ یہ شاندار کامیابیاں انکی انتھک محنت، لگن اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی کا ثمر ہیں۔ انہوں نے طالبات کو حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعام بھی دیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ فتوحات ادارے کے لیے باعثِ فخر ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہماری طالبات نہ صرف علمی بلکہ فنی و ادبی میدانوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس