تتلے عالی:دن دہاڑے خاتون10ماہ کی بیٹی سمیت اغوا
تتلے عالی(نامہ نگار )ماڑی خورد میں دن دہاڑے خاتون 10ماہ کی بیٹی سمیت اغوا ہو گئی۔نواحی گاؤں ماڑی خورد کے عاشق کی بیٹی(ع) بی بی کی شادی دو سال قبل شیخوپورہ کے ۔۔۔
علاقہ جھامکے کے شاہد سے ہوئی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں ،خاوند سے ناراض ہوکر میکے آئی ہوئی تھی،11ستمبر کو دن12بجے کے قریب (ع) بی بی اپنی خالہ طلعت سکنہ لاہور کے ہمراہ نوشہرہ ورکاں دوا لینے کیلئے گھر سے نکلی، ماڑی پور سٹاپ پر کھڑی تھی کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے طلعت کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور (ع) بی بی کواس کی بیٹی سمیت موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گئے ۔پولیس نے نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔