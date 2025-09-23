صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:دن دہاڑے خاتون10ماہ کی بیٹی سمیت اغوا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:دن دہاڑے خاتون10ماہ کی بیٹی سمیت اغوا

تتلے عالی(نامہ نگار )ماڑی خورد میں دن دہاڑے خاتون 10ماہ کی بیٹی سمیت اغوا ہو گئی۔نواحی گاؤں ماڑی خورد کے عاشق کی بیٹی(ع) بی بی کی شادی دو سال قبل شیخوپورہ کے ۔۔۔

علاقہ جھامکے کے شاہد سے ہوئی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں ،خاوند سے ناراض ہوکر میکے آئی ہوئی تھی،11ستمبر کو دن12بجے کے قریب (ع) بی بی اپنی خالہ طلعت سکنہ لاہور کے ہمراہ نوشہرہ ورکاں دوا لینے کیلئے گھر سے نکلی، ماڑی پور سٹاپ پر کھڑی تھی کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے طلعت کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور (ع) بی بی کواس کی بیٹی سمیت موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گئے ۔پولیس نے نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس