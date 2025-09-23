انجمن تاجران کڑیانوالہ کے انتخابات صدر شیخ عبدالحفیظ کا پینل کامیاب
کڑیانوالہ (نامہ نگار ) مرکزی انجمن تاجران کڑیانوالہ کے انتخابات میں تاجر اتحاد گروپ کے صدر شیخ عبدالحفیظ کا پینل کامیاب ہو گیا ۔۔۔۔
انتخابات 1229 میں سے 1181ووٹ کاسٹ ہوئے جن میں سے شیخ عبدالحفیظ 485ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ،پینل میں سینئر نائب صدر چودھری لطیف فاروقی، جنرل سیکرٹری ملک صدیق، فنانس سیکرٹری ملک ثاقب عزیز اعوان، سیکرٹری اطلاعات سیف زرگر شامل ہیں جبکہ الجپال گروپ کے امیدوار برائے صدرارسلان عزیز بٹ443ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ، تاجر دوست گروپ کے مہر اشرف192ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر اور تاجر انصاف گروپ کے حماد سلیم 61ووٹ حاصل کر کے چوتھے نمبر رہے ۔