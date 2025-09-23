صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :ستھرا پنجاب پروگرام کے مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر صفائی آپریشن

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نے جامع حکمتِ عملی کے تحت شہر کے تمام 16 وارڈوں میں گرینڈ صفائی آپریشن شروع کر دیا گیا ۔۔۔

۔اس دوران نہ صرف گلی محلوں کی نالیوں اور مین ڈرین کی صفائی کی جا رہی ہے بلکہ سڑکوں کے کناروں پر جمع کچرا اور کوڑا کرکٹ بھی اٹھایا جا رہا ہے ،مہم میں میونسپل کمیٹی کے عملے کو خصوصی ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں تاکہ ہر وارڈ کی نگرانی مؤثر انداز میں کی جا سکے ، سپرنٹنڈنٹ میونسپل کمیٹی میاں رضوان اور پی اے ٹو اسسٹنٹ کمشنر عمران شوکت مہم کے انچارج ہیں۔

 

