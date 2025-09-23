گجرات:شادیوال میں ایک اور واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے تحت 162ویں اور شادیوال میں 7ویں واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا ۔۔۔
، پیر عبداﷲ جیلانی،چودھری بابر دراجی،چودھری عبدالرحمن دراجی اور صدر رشیدہ شفیع فا ئونڈیشن امتیاز کوثر نے افتتاح کیا۔ واٹر فلٹر یشن پلانٹ شادیوال کی ممتاز سماجی شخصیت حاجی چودھری محمد سعی بابے جہان خاں کے ایصال ثواب کیلئے انکے بیٹوں ماسٹر چودھری ضیااﷲ،چودھری ثنااﷲ،چودھری اشرف،چودھری انصر اورچودھری شیراز احمد کی طرف سے عطیہ کیا گیا۔