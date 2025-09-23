تتلے عالی میں چچا بھتیجے پر تشدد، پولیس نے بازیاب کر ایا
تتلے عالی(نامہ نگار )مجو چک میں چچا بھتیجے پر تشدد، پولیس نے حبس بے جا سے بازیاب کر ایا۔نواحی گاؤں مجو چک کا رہائشی عبدالغفور اپنے بھتیجے ا ویس کے ہمراہ گزشتہ رات9بجے امان اﷲ کی دکان پر ایزی پیسہ ٹرانسفر کیلئے گئے تھے۔۔۔
لیکن دکاندار موبائل فون پرآدھا گھنٹہ تک مصروف ہونے پر دوسرے کے پاس جاکر رقم ٹرانسفر کر ائی۔ واپسی پر امان اﷲ نے گالیاں دیں اور افضل ،امین، شبیر اور 3 نامعلو م افراد ڈنڈوں سے مسلح ہوکر آگئے چچا بھتیجا پر تشدد کیا،اویس کو حبس بے جا میں رکھا ناک کی ہڈی توڑ دی اورسربھی پھوڑ دیا جسے پولیس نے بازیاب کر ایا۔ زخمیوں کو سول ہسپتال نوشہرہ ورکاں بھجوادیا گیا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔