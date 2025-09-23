صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین پر چڑھنے کی کوشش ،مسافر زد میں آکر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ٹرین پر چڑھنے کی کوشش ،مسافر زد میں آکر جاں بحق

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کراچی کا رہائشی مسافر ٹرین پر چڑھنے کو کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ۔۔۔۔

وزیرآباد ریلوے سٹیشن پر کراچی سے آکر پشاور جانے والی مسافر ٹرین رحمن بابا کا مسافر وقار حسین کراچی سے سفر کرتے پشاور جا رہا تھا ٹرین کے وزیرآباد میں قیام کے بعد ٹرین روانگی پر اپنی سیٹ کے لیے بوگی میں میں چڑھتے ہوے پاؤں پھسلنے سے ٹریک پر جا گرا اور چلتی ٹرین مسافر کے اوپر سے گزر گئی ، وقار حسین موقع پر جاں بحق ہو گیا ،ریلوے پولیس نے لاش سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔ حادثہ میں جاں بحق ہونے والا وقار حسین کراچی کے علاقہ لانڈھی کا رہائشی ہے اور آبائی طور پر خیبر پختونخوا کے علاقہ ترنگی بالا مانسہرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ متوفی کے عزیز و اقارب کو اطلاع کی جا رہی ہے دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے سٹیشن وزیرآباد پر رحمن بابا سمیت دیگر ٹرینوں کے وقفہ قیام میں اضافہ کیا جائے تا کہ جلد بازی میں جا ن لیوا حادثات رونما نہ ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن

ڈپٹی کمشنرمنور عباس کا رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات کا دورہ

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس