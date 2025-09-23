ٹرین پر چڑھنے کی کوشش ،مسافر زد میں آکر جاں بحق
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کراچی کا رہائشی مسافر ٹرین پر چڑھنے کو کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ۔۔۔۔
وزیرآباد ریلوے سٹیشن پر کراچی سے آکر پشاور جانے والی مسافر ٹرین رحمن بابا کا مسافر وقار حسین کراچی سے سفر کرتے پشاور جا رہا تھا ٹرین کے وزیرآباد میں قیام کے بعد ٹرین روانگی پر اپنی سیٹ کے لیے بوگی میں میں چڑھتے ہوے پاؤں پھسلنے سے ٹریک پر جا گرا اور چلتی ٹرین مسافر کے اوپر سے گزر گئی ، وقار حسین موقع پر جاں بحق ہو گیا ،ریلوے پولیس نے لاش سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔ حادثہ میں جاں بحق ہونے والا وقار حسین کراچی کے علاقہ لانڈھی کا رہائشی ہے اور آبائی طور پر خیبر پختونخوا کے علاقہ ترنگی بالا مانسہرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ متوفی کے عزیز و اقارب کو اطلاع کی جا رہی ہے دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے سٹیشن وزیرآباد پر رحمن بابا سمیت دیگر ٹرینوں کے وقفہ قیام میں اضافہ کیا جائے تا کہ جلد بازی میں جا ن لیوا حادثات رونما نہ ہوں۔