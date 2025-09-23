ان لینڈ ریونیو آفیسر کی تاجروں کو بروقت ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ہدایت
ڈسکہ(نامہ نگار )ان لینڈ ریونیو آفیسرڈسکہ نے تاجروں سے ملاقاتیں کیں اوربروقت ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ہدایت کر دی ۔گزشتہ روزان لینڈ ریونیو ٹیکس آفس ڈسکہ کے انچارج چودھر ی محمد رؤف نے ٹیم ممبران راشد علی اور ۔۔۔
ساجد مجید کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں اوربازاروں کا دورہ کیا، انہوں نے صرافہ مارکیٹ ،مین بازار ،صوبیدار بازار،مچھلی بازار،الغنی پلازہ کا بھی دورہ کیا اور مارکیٹوں اور بازار کے صدر اور جنرل سیکرٹری اور مختلف تاجروں سے ملاقاتیں کیں انہوں نے صرافہ مارکیٹ کے صدر رانا محمد شبیر سے ملاقات کی اور اپنے پیغام میں کہا کہ تمام تاجر چاہے ان کا کاروبار بڑا ہے یا چھوٹا ہے بلا تفریق ٹیکس ریٹرن فائل کر یں ۔انہوں نے کہا کہ 30ستمبر سے قبل انکم ٹیکس ریٹرن فائل جمع کر ائی جا ئے تا کہ تاجر پریشانی سے بچ سکیں ۔