تتلے عالی :نشئی نے رقم نہ دینے پر بیوی اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
تتلے عالی(نامہ نگار )نشئی نے بیوی اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ فیصل کالونی کے افتخار نے بیٹے شاہ زیب سے نشہ خریدنے کیلئے زبردستی500روپے حاصل کرنا چا ہے تو والدہ نے منع کر دیا۔۔۔
، افتخار نے مکوں سے مارا ،چھڑانے کیلئے ماں (ع) بی بی آئی تو اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا،دھمکی دی کہ نشہ کیلئے پیسے نہ د ئیے تو جان سے مار دوں گا،استغاثہ کے مطابق ملزم گھر سے برتن چوری کرکے فروخت کرکے نشہ کرتا ہے ۔پولیس نے بیوی کی رپورٹ پر خاوند کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔