صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :نشئی نے رقم نہ دینے پر بیوی اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :نشئی نے رقم نہ دینے پر بیوی اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

تتلے عالی(نامہ نگار )نشئی نے بیوی اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ فیصل کالونی کے افتخار نے بیٹے شاہ زیب سے نشہ خریدنے کیلئے زبردستی500روپے حاصل کرنا چا ہے تو والدہ نے منع کر دیا۔۔۔

 ، افتخار نے مکوں سے مارا ،چھڑانے کیلئے ماں (ع) بی بی آئی تو اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا،دھمکی دی کہ نشہ کیلئے پیسے نہ د ئیے تو جان سے مار دوں گا،استغاثہ کے مطابق ملزم گھر سے برتن چوری کرکے فروخت کرکے نشہ کرتا ہے ۔پولیس نے بیوی کی رپورٹ پر خاوند کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن

ڈپٹی کمشنرمنور عباس کا رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات کا دورہ

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس