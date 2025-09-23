صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد: 30ڈکیت گینگ گرفتار ،7کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد پولیس نے چند ماہ کے دوران ڈی پی او عاطف نذیر کی قیادت میں 1297اشتہاری مجرموں کو گرفتارکرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکوئو ں اور راہزنوں کے۔۔۔

 30گینگز کو گرفتارکرکے مجموعی طور پر 7کروڑ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کرلیا۔پولیس کی پریس ریلیز کے مطابق اس دوران منشیات کے 683مقدمات درج کرکے 689منشیات فروشوں کو گرفتارکرکے 418کلو چرس،10.52کلو افیون، 23.35کلو ہیروئن اور 2955لٹرشراب برآمد کی گئی۔دوسری جانب پولیس نے ناجائز اسلحہ کے 395مقدمات درج کرکے 406ملزموں کو گرفتارکرکے اسلحہ بھی برآمد کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر کا کہنا تھا کہ جب تک ضلع سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا،پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ 

 

