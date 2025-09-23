صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ :ڈمپر کی ٹکر سے 6سالہ بچی جاں بحق

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )گوجرانوالہ روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے 6 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی ۔ گزشتہ روز جموں ڈیرہ سٹاپ کے قریب پنڈوری خورد کی رہائشی 6 سالہ فجر سڑک کنارے کھڑی تھی کہ تیز رفتار ڈمپر نے کچل ڈالا ۔۔۔

،بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ڈمپر کو امجد پرویز سکنہ چندا قلعہ چلا رہا تھا جسے مقامی پولیس نے گرفتار کرلیا ۔عینی شاہدین اور علاقہ مکینوں کے مطابق علی پورچٹھہ گوجرانوالہ روڈ پر ڈمپر مافیا کی یلغار اور انتظامیہ کی چشم پوشی کسی بڑے المیے سے کم نہیں۔ آئے روز بھاری گاڑیوں کی تیز رفتاری سے قیمتی جانیں ضائع ہورہی ہیں مگر متعلقہ ادارے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی غفلت نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ڈمپر مافیا کے خلاف فوری سخت کارروائی کی جائے ، بھاری گاڑیوں کے اوقات اور رفتار پر سختی سے پابندی لگائی جائے اور متاثرہ خاندان کو فوری انصاف دلایا جائے بصورت دیگر عوام سڑکوں پر نکل کر بھرپور احتجاج کریں گے۔

 

