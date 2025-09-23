صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ اور نواح میں کمپنی ورکر ز سڑکوں کی صفائی تک محدود

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں کمپنی کے ورکر ز سڑکوں کی صفائی تک محدود، کار کردگی دکھانے کیلئے فوٹوسیشن، گھروں میں بھی کوڑا جمع ہونے لگا ۔ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ڈسکہ کے شہریوں کی زندگی اجیرن بنادی۔۔۔

، شہر بھر میں صحت وصفائی کا نظام درہم برہم ہو گیا، گلی محلوں میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ، اربوں روپے کا ٹھیکہ لینے والی پرائیویٹ کمپنی نے وزیر اعلیٰ کاستھرا پنجاب پروگرام نا کام بنادیا۔ پرائیویٹ کمپنی کے ورکر صرف سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں، کار کردگی فوٹوسیشن تک محدود ہے ۔ گلیاں محلے کوڑے سے بھرے پڑے ہیں جبکہ نالیوں کی بندش سے گندا پانی راستوں پر جمع ہو رہا ہے ، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو چکا ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ابتر صورتحال پر حکام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی جبکہ گھروں میں بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے ہیں، کمپنی ورکرز کی طرف سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی زحمت گوارانہیں کی جارہی۔ شہریوں کے مطابق شکایت درج کرانے والے نمبر سے بھی کوئی رسپارنس نہیں ملتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، آپریشن منیجر و دیگر آفیسر ز کو متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جارہی۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ اور دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ صرف مال اکٹھا کرنے والی نجی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کر کے صفائی ستھرائی کاسابق نظام بحال کیا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں ۔ 

 

