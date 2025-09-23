صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج وزیرآباد کی طالبہ کی بورڈ میں نمایاں پو زیشن

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج وزیرآباد کی ہونہار طالبہ سمن اشرف نے گوجرانوالہ بورڈ میں ایف ایس سی میڈیکل گرلز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ۔ طالبہ سمن اشرف نے کہا کہ وہ اس کامیابی پر انتہائی خوش ہے۔۔۔

 اور وہ مزید محنت کر کے ڈاکٹر بنے گی اور ملک و قوم کی خدمت کر ے گی ،اپنی کامیابی کو طالبہ نے اپنے دادا اور والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا ۔ پرنسپل کالج پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے طالبہ اور اسکے اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔

 

