پنجاب کالج وزیرآباد کی طالبہ کی بورڈ میں نمایاں پو زیشن
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج وزیرآباد کی ہونہار طالبہ سمن اشرف نے گوجرانوالہ بورڈ میں ایف ایس سی میڈیکل گرلز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ۔ طالبہ سمن اشرف نے کہا کہ وہ اس کامیابی پر انتہائی خوش ہے۔۔۔
اور وہ مزید محنت کر کے ڈاکٹر بنے گی اور ملک و قوم کی خدمت کر ے گی ،اپنی کامیابی کو طالبہ نے اپنے دادا اور والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا ۔ پرنسپل کالج پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے طالبہ اور اسکے اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔