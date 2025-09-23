صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فور س اور میو نسپل عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)متعدد بار وارننگ کے باوجود عملدرآمد نہ کرنے پر میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات اور۔۔۔

قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی کی گئی۔ پیرافورس اور میونسپل عملہ نے کھیالی چوک،چنداقلعہ،شیخوپورہ روڈ،جی ٹی روڈ،ریل بازار، گلہ قصاباں گرجاکھ میں دوران کارروائی دکانوں کے آگے پختہ تھڑے بنانے اورشیڈزلگانے پر 20د کانیں سیل کر دیں ، گرجاکھ آپریشن کے بعدسستا روڑی بازاردوبارہ فعال ہونے پر 100کے قریب عارضی اڈوں کا صفایاکر دیا گیا۔مختلف مقامات پر300کے قریب عارضی تجاوزات کو ختم کرادیا گیا۔

 

