وزیرآباد :گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ہزاروں روپے جرمانے عائد

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحصیلد ار وزیرآباد کا گراں فروشوں کے خلاف ایکشن،ہزاروں روپے جرمانے عائد کر دئیے ۔تحصیلدار عون عباس چٹھہ نے عملہ کے ہمراہ سیا لکوٹ روڈ پر مارٹس اور مین بازار میں د کانوں پر ریٹ لسٹ اور۔۔۔

 قیمتیں چیک کرنے کے دوران زائد منافع وصول کرنے پر مارٹ مالک اور د کانداروں کو مجموعی طور پر70ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔اس موقع پرقمر عباس جعفری، شہباز احمد چندوڑ ودیگر بھی ہمراہ تھے ۔ عون عباس چٹھہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراں فروش اپناقبلہ درست کرلیں اگر کسی د کاندار نے زائد منافع وصول کیا تو اسکے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے جرمانہ کے ساتھ جیل یاترا بھی کرنا ہوگی ۔

 

