رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل
ڈسکہ(نامہ نگار )رانا قیصر شاہین سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب ہوگئے ،رانا قیصر شاہین المعروف شاہین بلڈرز والے کی طرف سے ن لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔۔۔
، وڈالہ سندھواں میں اس حوالے سے جلسہ منعقدہ کیا گیا ،مہمان خصوصی ایم پی اے نوید اشرف اور سابق ایم پی اے جمیل اشرف دونوں بھائی تھے ۔ چودھری جمیل اشرف اور امن کمیٹی بین المذہب چیئرمین نے رانا قیصر شاہین کو سیالکوٹ صدر امن کمیٹی کا کارڈ اور نیم پلیٹ دی ۔