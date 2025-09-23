صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار )رانا قیصر شاہین سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب ہوگئے ،رانا قیصر شاہین المعروف شاہین بلڈرز والے کی طرف سے ن لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔۔۔

 ، وڈالہ سندھواں میں اس حوالے سے جلسہ منعقدہ کیا گیا ،مہمان خصوصی ایم پی اے نوید اشرف اور سابق ایم پی اے جمیل اشرف دونوں بھائی تھے ۔ چودھری جمیل اشرف اور امن کمیٹی بین المذہب چیئرمین نے رانا قیصر شاہین کو سیالکوٹ صدر امن کمیٹی کا کارڈ اور نیم پلیٹ دی ۔ 

 

