گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کے سامنے گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین کی انتظار گاہ نشیؤں کی آماجگاہ بن گئی، طالبات کو مشکلات کاسامنا ہے۔۔۔

، گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین میں تعلیم حاصل کرنیوالی طالبات کیلئے کالج کے مین گیٹ کیساتھ انتظار بنائی گئی تھی تاکہ یہاں طالبات بیٹھ سکیں مگر کالج انتظامیہ اور چوکیداروں کی نااہلی کے باعث طالبات کیلئے بنی انتظار گاہ نشیؤں کی آماجگاہ بن چکی ہے یہاں کالج ٹائم میں نشئی سوئے رہتے ہیں جس کی وجہ سے طالبات کو مشکلات کاسامنا کرناپڑرہا ہے ، بعض نشیؤں نے تو طالبات کی انتظار گاہ کے آگے چارپائی بھی رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر سوئے رہتے ہیں ،گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ڈسکہ کی انتظامیہ اور چوکیدار نشیؤں کے آگے بے بس نظر آرہے ہیں، کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے نشیئوں کی تعدا دمیں دن بدن اضافہ ہورہاہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ کرنے پر گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ڈسکہ والوں نے بتایاکہ نشیؤں کیخلاف پولیس کوبھی شکایات درج کر اچکے ہیں مگر ہماری شنوائی نہیں ہورہی۔

 

