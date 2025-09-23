صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سول ہسپتال سے اغوا ہونے والی 6 ماہ کی بچی چند گھنٹوں میں بازیاب کرکے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا ۔کوٹلی سید امیر کے رہائشی سہیل عباس کی بیٹی مائرہ سول ہسپتال چلڈرن وارڈ میں زیر علاج تھی۔۔۔

،بچی کی والدہ کو باتوں میں الجھا کر نامعلوم خاتون بچی کو اغوا کر کے فرار ہو گئی ، ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بچی کی بازیابی کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں ۔ ایس ایچ او رنگ پورہ انسپکٹر مبین احمد چیمہ نے ٹیم کے ہمراہ سیف سٹی کیمراز ، جدید تکنیکی ذرائع اور ہیومن انٹیلی جنس کی مدد سے 6 گھنٹے کی محنت کے بعد بچی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا جبکہ اغوا کار خاتون ہادیہ دختر حافظ عابد سکنہ رویل گڑھا کو گرفتار کر لیا ۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ طلاق یافتہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔

 

