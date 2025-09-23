صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز (نیپا) اسلام آباد کے 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسر وں نے چیف انسٹرکٹر رخسانہ رفیق کی زیر سربراہی 14 رکنی وفد نے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی سے ملاقات کی۔۔۔

ڈپٹی کمشنر نے وفد کو ضلع سیالکوٹ کے سماجی، معاشی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب 2025 کے دوران حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بروقت اور مؤثر اقدامات اٹھائے گئے جن کی بدولت متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے پنجاب حکومت کے مختلف عوامی فلاحی انیشیٹوز خصوصاً کلینک آن وہیل، ستھرا پنجاب پروگرام، کسان کارڈ اور ماحولیات کے تحفظ کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ 

 

