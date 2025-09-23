صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)شہر کے سینکڑوں مقامات پر غیرمعیاری،مضر صحت گھی اور آئل کی خریدوفروخت جاری ہے بعض علاقوں میں چربی اور دیگر آلائشوں کو پگھلا کر گھی کی تیاری عروج پر ہے جن کیخلاف کریک ڈاؤن کا منصوبہ تیار کیا تھا۔۔۔

 لیکن عمل درآمد نہ ہوسکا ۔ کھیالی ،دھلے ،راجکوٹ ،گرجاکھ ،چمڑا منڈی اوردیگرملحقہ آبادیوں میں رات کے اوقات جانوروں کی آلائشیں وغیرہ پگھلاکر غیر معیاری گھی ،آئل تیار کیاجانے لگا۔ ضلعی انتظامیہ ،پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کوئی کریک ڈاؤن نہ ہوسکا ،ضلعی انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ پیور فوڈ ایکٹ کے تحت مضر صحت گھی اور آئل کی تیاری اور خریدو فروخت میں فیکٹریوں ،کارخانوں اور ہول سیل ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے جائیں گے ، تیار کردہ آئل اور گھی کے نمونے حاصل کرکے لاہور پبلک اینالسٹ لیبارٹری کو ارسال کیا جائے گا ، مضر صحت تصدیق ہونے پرگھی فیکٹری اور ہول سیل ڈیلر کی شاپس کو سیل اور جرمانے کئے جائیں گے لیکن دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ۔

 

