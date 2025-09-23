تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال سمبڑیال میں 40 بستروں کا اضافہ کر دیا گیا ۔ کاروباری شخصیت خواجہ مسعود اختر (فاروڈ سپورٹس)نے 12 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 منزلہ عمارت تعمیر کر کے محکمہ صحت پنجاب کے حوالے کر دی۔۔۔۔
اس موقع پر محکمہ صحت و آبادی پنجاب اور فاروڈ سپورٹس کے مابین باہمی یادداشت کے معاہدے پر دستخط بھی کئے گئے ۔ تقریب میں اراکین صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ، چودھری فیصل اکرام، حنا ارشد وڑائچ، چودھری نوید اشرف اور رانا عبد الستار کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسلم چودھری بھی شریک تھے ۔اراکین صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ اور فیصل اکرام چودھری نے اس موقع پر کہا کہ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی سماجی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے جس کی عملی مثال سمبڑیال ہسپتال میں نئی تعمیر شدہ عمارت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ مسعود اختر نے جس طرح ایکسپورٹ کے میدان میں نام کمایا، اسی طرح ان کی سماجی خدمات بھی بے مثال ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ نئی بلڈنگ سے بہتر طور پر استفادہ حاصل کرنے کیلئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے میڈیکل افسر وں اور عملے کی اضافی تعیناتی کیلئے ایس این ای کی فراہمی کی درخواست کی جائے گی۔