سمبڑیال:لڑائی جھگڑوں میں خاتون اور طالبعلم پر تشدد
سمبڑیال(نامہ نگار ،سٹی رپورٹر )لڑائی جھگڑے کے واقعات میں خاتون اور طالبعلم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
مقامی رہائشی سال او ل کا طالبعلم عبدالوہاب جیٹھی کے چوک میں کھڑا تھا کہ اسد مسیح نے دوستوں کے ہمراہ فائرنگ کردی، طالبعلم نے پان کی دکان میں گھس کر پناہ لی، وجہ عناد ملزموں سے معمولی تلخ کلامی بتائی جاتی ہے ،تھانہ سمبڑیال پولیس نے عبدالوہاب کی درخواست پر اسد ،قمراور3 نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔ دوسرے واقعہ میں پھاڈا چک میں افتخار علی کی درخواست پر تھانہ بیگووالہ پولیس نے گھر میں سلمیٰ بی بی اورجاوید پر تشدد کرنے پر ولید اور3 نا معلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔