صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھدر میں ڈرائیور کو دھمکانے ہوائی فائرنگ کرنے پرمقدمہ

  • گوجرانوالہ
بھدر میں ڈرائیور کو دھمکانے ہوائی فائرنگ کرنے پرمقدمہ

تتلے عالی(نامہ نگار )بھدر میں ڈرائیور کو دھمکانے ،ہوائی فائرنگ کرنے پرمقدمہ درج کرلیا گیا ۔تتلے عالی کے علاقہ بھدر کے جاوید اقبال کا بیٹا ارسلان۔۔۔

 گزشتہ شب9بجے گاڑی لے کر آرہاتھا کہ گھر کے قریب پہنچا تو راستے میں کھڑے شاہد ، ہریرہ،ثاقب، شاہد نے گاڑی کو مکا مارا،گالیاں دیں جبکہ ارسلان گاڑی چلا کر گھر کی طرف چلاگیا، بعد ازاں ملزمان نے دیگر ساتھیوں زاہد، ساجد، مجاہد،حمید کو ٹیلی فون کرکے بلا لیا اسلحہ لہراتے رہے ہوائی فائرنگ کرکے حوف وہراس پھیلا دیا۔اہل علاقہ کے سمجھانے پر چلے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر