بھدر میں ڈرائیور کو دھمکانے ہوائی فائرنگ کرنے پرمقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )بھدر میں ڈرائیور کو دھمکانے ،ہوائی فائرنگ کرنے پرمقدمہ درج کرلیا گیا ۔تتلے عالی کے علاقہ بھدر کے جاوید اقبال کا بیٹا ارسلان۔۔۔
گزشتہ شب9بجے گاڑی لے کر آرہاتھا کہ گھر کے قریب پہنچا تو راستے میں کھڑے شاہد ، ہریرہ،ثاقب، شاہد نے گاڑی کو مکا مارا،گالیاں دیں جبکہ ارسلان گاڑی چلا کر گھر کی طرف چلاگیا، بعد ازاں ملزمان نے دیگر ساتھیوں زاہد، ساجد، مجاہد،حمید کو ٹیلی فون کرکے بلا لیا اسلحہ لہراتے رہے ہوائی فائرنگ کرکے حوف وہراس پھیلا دیا۔اہل علاقہ کے سمجھانے پر چلے گئے ۔