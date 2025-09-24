صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :غیر قانونی منی پٹرول پمپس کیخلاف آپریشن ، متعدد سیل

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )پنجاب حکومت کی ہدایت پر سمبڑیال میں غیر قانونی منی پٹرول پمپس کیخلاف اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال کی جانب سے بھر پور آپریشن کیا گیا۔

کارروائی کے دوران شہر کے مختلف مقامات پر منی پٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر سمبریال اور پیرا فورس نے مشترکہ طور پر کیا جس کی قیادت سینئر آفیسر حسنین منیرنے کی۔ کارروائی کے دوران دکانیں چھوڑ کر فرار دکانداروں کیخلاف ایف آئی آر درج کرکے گرفتار کر لیا جائے گا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ غیر قانونی پمپس کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔ 

