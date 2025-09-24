صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیچہ وطنی:لاکھوں کے زیورات و مویشی چوری، متعدد ملزمان گرفتار

  • گوجرانوالہ
چیچہ وطنی:لاکھوں کے زیورات و مویشی چوری، متعدد ملزمان گرفتار

چیچہ وطنی (نمائندہ دنیا) تھانہ شاہکوٹ، تھانہ بنگلہ اوکانوالہ اور تھانہ صدر چیچہ وطنی کی حدود میں چوری کی متعدد وارداتیں، لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور قیمتی مویشی چوری کر لئے گئے۔

پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 32-35/14 ایل میں امیر حسین کے گھر سے 10 ہزار روپے نقدی اور 21 لاکھ 46 ہزار روپے مالیت کے زیورات، چک نمبر 88/12 ایل میں نذیر صحیح کے گھر سے 10 ہزار روپے نقدی اور 19 لاکھ روپے کے زیورات چوری کر لئے گئے ۔ چک نمبر 56/A-12 ایل میں ارشاد بی بی کے تین لاکھ روپے کے بکرے جبکہ چک نمبر 110/7 آر میں مبارک علی زمیندار کے گھر سے 15 لاکھ روپے کے تین مویشی، 11 لاکھ روپے کے زیورات اور دو گھڑیاں چوری کر لی گئیں۔پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے صدر چیچہ وطنی میں تین نقب زن محمد عثمان، عثمان جمیل اور عبدالرحمن کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ اوکانوالہ بنگلہ پولیس نے شبیر احمد ساہو جٹ جبکہ تھانہ شاہکوٹ پولیس نے تین خواتین اختر بی بی بیوہ، قیصراں اور مافیہ کو نقب زنی کے الزام میں حراست میں لے لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر