چیچہ وطنی:لاکھوں کے زیورات و مویشی چوری، متعدد ملزمان گرفتار
چیچہ وطنی (نمائندہ دنیا) تھانہ شاہکوٹ، تھانہ بنگلہ اوکانوالہ اور تھانہ صدر چیچہ وطنی کی حدود میں چوری کی متعدد وارداتیں، لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور قیمتی مویشی چوری کر لئے گئے۔
پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 32-35/14 ایل میں امیر حسین کے گھر سے 10 ہزار روپے نقدی اور 21 لاکھ 46 ہزار روپے مالیت کے زیورات، چک نمبر 88/12 ایل میں نذیر صحیح کے گھر سے 10 ہزار روپے نقدی اور 19 لاکھ روپے کے زیورات چوری کر لئے گئے ۔ چک نمبر 56/A-12 ایل میں ارشاد بی بی کے تین لاکھ روپے کے بکرے جبکہ چک نمبر 110/7 آر میں مبارک علی زمیندار کے گھر سے 15 لاکھ روپے کے تین مویشی، 11 لاکھ روپے کے زیورات اور دو گھڑیاں چوری کر لی گئیں۔پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے صدر چیچہ وطنی میں تین نقب زن محمد عثمان، عثمان جمیل اور عبدالرحمن کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ اوکانوالہ بنگلہ پولیس نے شبیر احمد ساہو جٹ جبکہ تھانہ شاہکوٹ پولیس نے تین خواتین اختر بی بی بیوہ، قیصراں اور مافیہ کو نقب زنی کے الزام میں حراست میں لے لیا۔