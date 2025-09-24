چند ماہ کے دوران حافظ آباد پو لیس کے 53 ملازم بر طرف
حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)محکمہ پولیس حافظ آباد میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر کی جانب سے کرپٹ اور بدعنوان پولیس افسروں اور ملازمین کو ریکارڈ سزائیں، محکمہ سے کالی بھیڑوں کا صفایا ہونے لگا۔
تفصیلات کے مطابق ڈی پی او عاطف نذیر نے چند ماہ کے دوران غفلت لاپروا ئی بدعنوانی کے الزام میں 53پولیس افسر وں /ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرتے ہوئے 5ملازمین کو جبری ریٹائرکردیا جبکہ ایک ملازم کی تنزلی کی گئی اور78پولیس ملازمین کی انکریمنٹ سٹاپ کرنے کے ساتھ 79ملازمین کو سنشور کیا گیا۔ اس دوران 3 ملازمین کی سروس ضبط کی گئی۔ڈی پی او عاطف نذیر کا کہنا تھا کہ محکمہ کے نظم وضبط پرکسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایماندار ،فرض شناس اور عوام دوست پولیس اہلکاروں کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔