صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال و سیالکوٹ ایکسپریس کے جنریٹر بند ہونا معمول

  • گوجرانوالہ
علامہ اقبال و سیالکوٹ ایکسپریس کے جنریٹر بند ہونا معمول

نارنگ منڈی (نمائندہ دنیا) لاہور، نارووال، سیالکوٹ اور وزیرآباد سیکشن پر چلنے والی علامہ اقبال اور سیالکوٹ ایکسپریس کے جنریٹر بند ہونا معمول بن گیا ہے۔۔۔

 جس کے باعث شدید گرمی اور حبس میں خواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔مسافروں نے بتایا کہ سیالکوٹ ایکسپریس رات کے اوقات میں اندھیرے میں چلتی ہے ۔ لائٹیں بند ہونے سے خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا خدشہ رہتا ہے لیکن ریلوے حکام مسلسل نااہلی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کئی ماہ گزرنے کے باوجود سیالکوٹ ایکسپریس کے ٹکٹس جاری نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ نارنگ ریلوے سٹیشن سمیت مختلف سٹیشنز پر بکنگ کلرکس ٹکٹ گھر تاخیر سے کھولتے ہیں جس کے باعث متعدد مسافروں کو بغیر ٹکٹ سفر کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں نے احتجاج کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مثالی، دنیا مانتی ہے، سعودی سفیر

کمیونیکیشن، ریلویزمیں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع،علیم خان

اربن فلڈنگ، ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کارروائی پر فوکس، کمشنر

جمہوریت کے فروغ میں وکلا برادری کا کردار اہم :گورنر پنجاب

برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر

موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج، ملکر نمٹنا ہوگا، مصدق ملک

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر