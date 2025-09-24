راہوالی:پلاٹ کا تنازع ، 3افراد کی ڈاکٹر پر فائرنگ
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)پلاٹ پر قبضہ کرنے کا عدالت میں چلنے والے مقدمہ کی پیروی سے روکنے کیلئے 3افراد نے ڈاکٹر پر فائرنگ کر دی۔۔۔
ڈاکٹر نے بھاگ کر جان بچائی، فائرنگ کی آواز سنتے ہی لوگ پہنچ گئے اور ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے ۔ ڈی سی کالونی کے آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر فیصل اقبال نے کوٹ شاہاں میں شمیم اقبال ٹیچنگ ہسپتال کی عمارت کی تعمیر شروع کررکھی ہے ۔ شام 4بجے کے قریب وہ دوستوں کے ہمراہ وہاں بیٹھا تھا کہ ذوالفقار عرف حاجی شاہ ، عرفان ورک، رضوان عرف جانی بٹ ساکنان کوٹ شاہاں آئے ،ذوالفقار اور عرفان ورک نے فائرنگ کردی ،ملزم فرار ہو گئے ۔ وجہ عناد زیر تعمیر ہسپتال کے رقبہ میں تقریباً 5مرلہ پر ساجدہ، داؤد مہر، جانی بٹ نے قبضہ کرکے مکان تعمیر کررکھا ہے جس کا مقدمہ عدالت میں زیرسماعت ہے ۔ تھانہ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔