صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ میں تصادم ، میاں بیوی اور2بچے زخمی

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ میں تصادم ، میاں بیوی اور2بچے زخمی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ میں تصادم سے میاں بیوی اور 2 بچے زخمی ہوگئے۔

نواحی گاؤں تتلے عالی کا رہائشی 30 سالہ عامر شہزاد بیوی 28 سالہ ماریہ اور کم سن بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر نوشہرہ ورکاں آ رہا تھا کہ بڈھا کھوہ کے قریب لوڈر رکشہ سے ٹکر ہو گئی جس سے موٹر سائیکل پر سوار تمام افراد زخمی ہو گئے جبکہ باپ اور بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ،شہریوں نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر