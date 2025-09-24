نوشہرہ ورکاں:موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ میں تصادم ، میاں بیوی اور2بچے زخمی
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ میں تصادم سے میاں بیوی اور 2 بچے زخمی ہوگئے۔
نواحی گاؤں تتلے عالی کا رہائشی 30 سالہ عامر شہزاد بیوی 28 سالہ ماریہ اور کم سن بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر نوشہرہ ورکاں آ رہا تھا کہ بڈھا کھوہ کے قریب لوڈر رکشہ سے ٹکر ہو گئی جس سے موٹر سائیکل پر سوار تمام افراد زخمی ہو گئے جبکہ باپ اور بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ،شہریوں نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا۔