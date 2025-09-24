صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرائیور کی غفلت، اینٹوں والی مشین نے بچے کے ٹکڑے کر دئیے

  • گوجرانوالہ
ڈرائیور کی غفلت، اینٹوں والی مشین نے بچے کے ٹکڑے کر دئیے

پھالیہ (نامہ نگار) ڈرائیور کی غفلت سے اینٹیں بنانے والی مشین نے بچے کے ٹکڑ ے ٹکڑے کر دئیے۔

پاہڑیانوالی ڈنگہ روڈ پر واقع احمد بھٹہ خشت پہ مزدور اینٹیں بنانے والی مشین میں مٹی گوندھنے کیلئے ڈال رہے تھے دوران وقفہ ڈرائیور نے 12 سالہ ریحان سے کہا کہ مشین پر چڑھ کر چیک کرو کتنی گوندھی مٹی مشین کے کیبن میں باقی ہے جونہی ریحان مشین کے اندر داخل ہوا تو غفلت کے سبب ڈرائیور نے مشین چلا دی اس دوران ریحان مشین کے پائپ سے نکلنے والی گوندھی ہوئی مٹی کے ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین پر آگرا ،مزدوروں نے شور مچایا تو ڈرائیور نے مشین کو روک دیا، لواحقین مٹی سے ریحان کے جسم کے ٹکڑے تلاش کر تے رہے ، تھانہ پاہڑیانوالی نے ڈرائیور کی غفلت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور ٹکڑوں میں تقسیم جسد خاکی کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر