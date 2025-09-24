ڈرائیور کی غفلت، اینٹوں والی مشین نے بچے کے ٹکڑے کر دئیے
پھالیہ (نامہ نگار) ڈرائیور کی غفلت سے اینٹیں بنانے والی مشین نے بچے کے ٹکڑ ے ٹکڑے کر دئیے۔
پاہڑیانوالی ڈنگہ روڈ پر واقع احمد بھٹہ خشت پہ مزدور اینٹیں بنانے والی مشین میں مٹی گوندھنے کیلئے ڈال رہے تھے دوران وقفہ ڈرائیور نے 12 سالہ ریحان سے کہا کہ مشین پر چڑھ کر چیک کرو کتنی گوندھی مٹی مشین کے کیبن میں باقی ہے جونہی ریحان مشین کے اندر داخل ہوا تو غفلت کے سبب ڈرائیور نے مشین چلا دی اس دوران ریحان مشین کے پائپ سے نکلنے والی گوندھی ہوئی مٹی کے ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین پر آگرا ،مزدوروں نے شور مچایا تو ڈرائیور نے مشین کو روک دیا، لواحقین مٹی سے ریحان کے جسم کے ٹکڑے تلاش کر تے رہے ، تھانہ پاہڑیانوالی نے ڈرائیور کی غفلت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور ٹکڑوں میں تقسیم جسد خاکی کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔