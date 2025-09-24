ڈسکہ :جائیداد کا تنازع ،بھتیجوں نے چچی کو قتل کر دیا
ڈسکہ ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)جائیداد کے تنازع پر بھتیجوں نے فائرنگ کرکے چچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
پولیس رپورٹ کے مطابق عوامی روڈ ڈسکہ کے نصیر بٹ کے بھتیجے عثمان اور حیدرعلی گزشتہ روز چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس کے گھرمیں گھس آئے اور آتے ہی اس کی بیوی لبنیٰ کو فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتاردیا وجہ عناد جائیداد کا تنازع بتائی جاتی ہے ، پولیس نے مقتولہ کے خاوند کو مدعی بناکر دونوں ملزموں عثمان اور حیدرعلی کیخلاف قتل کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔