صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :جائیداد کا تنازع ،بھتیجوں نے چچی کو قتل کر دیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :جائیداد کا تنازع ،بھتیجوں نے چچی کو قتل کر دیا

ڈسکہ ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)جائیداد کے تنازع پر بھتیجوں نے فائرنگ کرکے چچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

پولیس رپورٹ کے مطابق عوامی روڈ ڈسکہ کے نصیر بٹ کے بھتیجے عثمان اور حیدرعلی گزشتہ روز چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس کے گھرمیں گھس آئے اور آتے ہی اس کی بیوی لبنیٰ کو فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتاردیا وجہ عناد جائیداد کا تنازع بتائی جاتی ہے ، پولیس نے مقتولہ کے خاوند کو مدعی بناکر دونوں ملزموں عثمان اور حیدرعلی کیخلاف قتل کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مثالی، دنیا مانتی ہے، سعودی سفیر

کمیونیکیشن، ریلویزمیں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع،علیم خان

اربن فلڈنگ، ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کارروائی پر فوکس، کمشنر

جمہوریت کے فروغ میں وکلا برادری کا کردار اہم :گورنر پنجاب

برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر

موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج، ملکر نمٹنا ہوگا، مصدق ملک

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر