تتلے عالی:سیم نالے کا خستہ حال پل حادثات کا با عث
تتلے عالی(نامہ نگار )سیم نالہ کی صفائی اور خستہ حالی کا شکارپل کی تعمیر فائلوں میں دفن ہو گئی،حادثات معمول بن گئے۔
تتلے عالی کامونکے روڈ پر ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے 47سال قبل سیم نالہ پر پل کی تعمیر کی تھی جو مدت پوری کر چکا ہے بلکہ نشہ بازوں نے اس کے دونو ں طرف لگا جنگلہ توڑ کر بیچ دیا بلکہ اینٹیں بھی غائب ہو گئی ہیں۔سیم نالہ کا پل انتہائی خطرناک ہوچکا ہے متعدد بار اس میں دھان،گندم سے بھری ٹرالیاں اور گاڑیاں گر کر مالی نقصان ہوچکا ہے جبکہ سیم نالہ کی صفائی بھی سالہا سال سے نہیں ہو سکی جس سے گندا پانی گھروں،حویلیوں،مساجد میں داخل ہونامعمول بن گیا ہے ۔ مقامی این جی اوز ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے شکایات پر ضلعی انتظامیہ نے سیم نالہ کی مکمل صفائی اور پل تعمیر کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ۔اہل علاقہ نے اصلا ح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔