ڈسکہ :ریکارڈ برانچ کی شہر سے منتقلی ، احتجاج کا ساتواں روز

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگارکوڈنمبر )میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریکارڈ برانچ کا آفس شہر سے باہر منتقل کرنے پر ڈسکہ کے شہریوں کا احتجاج ساتویں روز میں داخل ہو گیا۔۔۔

 سات روز قبل چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی ڈسکہ نے ریکارڈ برانچ کا آفس شہر سے باہر نوازشریف سٹیڈیم میں راتوں رات منتقل کردیاتھا ریکارڈ برانچ کا آفس شہر سے باہر نوازشریف سٹیڈیم میں منتقل ہونے پر شہریوں کا پرامن احتجاج ساتویں روز میں داخل ہوگیا ہے ۔ احتجاج کرنیوالے شہریوں فخرسلطان ’طاہر چھینا عراقی’قدیرویمی ’شاہدپایا’ارشد علی ملہی وڑائچ’ساجد’وسیم ’تیمور’انیس’مدیحہ شاہ’نیلو’نسرین بی بی ’کبریٰ بی بی ’ثمینہ بی بی ودیگر نے بتایاکہ جب تک میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریکارڈ برانچ کا آفس ڈسکہ شہرمیں واپس نہیں لایاجاتا اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ نے ریکارڈ برانچ کا آفس شہر سے باہر نوازشریف سٹیڈیم میں منتقل کرکے شہریوں کیساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریکارڈ برانچ کا آفس شہر میں صوبائی وزیر بلدیات کے کیمپ آفس سے ملحقہ بلڈنگ میں واپس آنے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔

