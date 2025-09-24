پی ٹی آ ئی خواتین ونگ کی جیل میں وفات پانے والے کار کن کی وا لدہ سے ملاقات
راہوالی(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)نومئی کے کیس میں سزا پانے والے پی ٹی آئی کے ورکر قاسم کھوکھر کی گوجرانوالہ جیل میں وفات کے بعد اظہار تعزیت کے لئے۔۔۔
تحریک انصاف و یمن ونگ کی مرکزی جنرل سیکرٹری روبینہ شاہین، ویمن ونگ سنٹرل پنجاب کی صدر شہناز خان، سنٹرل پنجاب کی کوارڈی نیٹر گوجرانوالہ سمیرا عابد، ڈسڑکٹ گوجرانوالہ کی پریذیڈنٹ سابق ایم پی اے نیئر لون و دیگر خواتین پارٹی عہدیداروں کے ہمراہ راہوالی میں مرحوم کی رہائش گاہ پہنچیں جہاں پر انہوں نے مرحوم کی والدہ سے ملاقات کی اور قاسم کھوکھر کی جیل میں تکلیف دہ صورتحال میں وفات پر دلی دکھ کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔