حکومتی نا اہلی سے مو ٹروے ایم 5 سیلاب میں بہہ گئی :مونس
گجرات(نامہ نگار)پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما،سابق وفاقی وزیرچودھری مونس الٰہی نے کہاہے کہ پنجاب حکومت کی مجرمانہ غفلت اورنالائقی سے موٹروے M5کابڑا حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔۔۔
جبکہ خاص پوائنٹ کی نشاندہی کے باوجود بروقت شگاف کاحکم نہ دینے سے جنوبی پنجاب میں سیلاب نے بڑے پیمانے پرتباہی پھیلادی ۔ مونس الٰہی نے کہاکہ مینڈیٹ چورحکمران بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کمزور کرنے اور توڑنے کیلئے ہر حربہ آزما چکے ہیں ، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جن کا سیاست سے کسی طرح کا تعلق نہیں انہیں بھی جیل میں طرح طرح کی اذیتیں دی جارہی ہیں،حکمران بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، مونس الٰہی نے کہاکہ مینڈیٹ چور حکمران اقتدار اور طاقت کے بل بوتے پر سیاست کررہے ہیں جبکہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور ہیں اور پاکستان کی سیاست ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے خاندان نے ملک و قوم کے لئے جو لازوال قربانیاں پیش کی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں، پاکستانی قوم ہرگز نا امید نہیں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جدوجہد ضرور رنگ لائے گی اور ملک میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کا بول بالا ہوگا،بیساکھیوں کے سہارے سیاست کرنے والا حکمران ٹولہ آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔