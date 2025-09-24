صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشا اﷲ بٹ کا پیرس روڈ پر ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
منشا اﷲ بٹ کا پیرس روڈ پر ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رکن صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ نے پیرس روڈ پر قائم ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور کہا کہ۔۔۔

 ای خدمت مرکز میں شہریوں کو ڈومیسائل، فردِ ملکیت، فرد برائے تقسیم، فیس برائے انتقال، گاڑیوں کی رجسٹریشن و انتقال، لرنر اور ری نیو ڈرائیونگ لائسنس، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، کرایہ داری کا اندراج، گھریلو ملازمین کی تصدیق، ایف آئی آر کی کاپی، نکاح و طلاق نامہ کا اندراج، شادی اور طلاق سرٹیفکیٹ، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ، نادرا ویری فیکیشن، ای اسٹامپ پیپر، ڈاک ٹکٹ، ڈاک رجسٹری، اسلحہ لائسنس کی معلومات، یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم (UMS) کی سہولت سمیت دیگر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ای چالان گھروں تک پہنچانے کے انتظامات مکمل

دہشتگردی کی طرح منافقت بھی صاف کرینگے ،میئر

ہیڈ ماسٹرز کی کنٹریکٹ پر بھرتیاں حیران کن ،سندھ ہائیکورٹ

سندھ حکومت کراچی کے 3360ارب روپے ہڑپ کر چکی ، سیف الدین

جامعہ کراچی، آن داخلوں کا شیڈول جاری کرنے کی منظوری

منشیات فروش پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر