منشا اﷲ بٹ کا پیرس روڈ پر ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رکن صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ نے پیرس روڈ پر قائم ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور کہا کہ۔۔۔
ای خدمت مرکز میں شہریوں کو ڈومیسائل، فردِ ملکیت، فرد برائے تقسیم، فیس برائے انتقال، گاڑیوں کی رجسٹریشن و انتقال، لرنر اور ری نیو ڈرائیونگ لائسنس، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، کرایہ داری کا اندراج، گھریلو ملازمین کی تصدیق، ایف آئی آر کی کاپی، نکاح و طلاق نامہ کا اندراج، شادی اور طلاق سرٹیفکیٹ، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ، نادرا ویری فیکیشن، ای اسٹامپ پیپر، ڈاک ٹکٹ، ڈاک رجسٹری، اسلحہ لائسنس کی معلومات، یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم (UMS) کی سہولت سمیت دیگر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔