عطا فرید چودھری کا لیبر کالونی کے قیام کیلئے چیاں والی اور دیوان روڈ کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
عطا فرید چودھری کا لیبر کالونی کے قیام کیلئے چیاں والی اور دیوان روڈ کا معائنہ

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )کوآرڈی نیٹر ٹو منسٹر لیبر عطا فرید چودھری نے گوجرانوالہ میں لیبر کالونی کے قیام کیلئے چیاں والی اور دیوان روڈ پر جگہ کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر ایسٹ محمد نوید سرور، ڈپٹی ڈائریکٹر ویلفیئر لیبر، لیڈر لیبر یونین راجا، ایگزیکٹو ممبر چیمبر شیخ قیصر جبار، مرکزی تنظیم تاجران ایسوسی ایشن کے سرپرست عثمان بابر چوہان، ایڈمنسٹریٹر سپورٹس کمپلیکس محسن بٹ و دیگر بھی موجود تھے۔ عطا فرید چودھری منسٹر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کو رپورٹ دیں گے جس کی روشنی میں منسٹر لیبر اور سیکرٹری لیبر سے مشاورت کے بعد لیبر کالونی کیلئے جگہ کو فائنل کیا جائے گا ۔

