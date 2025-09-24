صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال ڈویژن:سیلاب نقصانات کے سروے کا کل سے آغاز

ساہیوال (سٹی رپورٹر) ساہیوال ڈویژن میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے سروے کا آغاز کل سے ہوگا، جس کے لئے محکمہ ریونیو، زراعت، لائیو سٹاک اور اربن یونٹ کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔

سروے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ہدایت کی کہ مشترکہ ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں فصلوں اور گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا مکمل سروے کریں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ساہیوال ڈویژن میں 16 ہزار ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں متاثر ہوئیں، ضلع ساہیوال کے 93، ضلع اوکاڑہ کے 147 اور ضلع پاکپتن کے 82 مواضعات متاثر ہوئے ۔ کمشنر نے بتایا کہ خوش قسمتی سے ڈویژن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کے نقصان کا ازالہ کریں گی۔

