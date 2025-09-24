بانی پی ٹی آئی ملکی خود مختاری کی جنگ لڑرہے :مجسم زرخیز
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی خود مختار ی کی جنگ لڑرہے ہیں۔۔۔
وہ حکومتی جابرانہ ہتھکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں وہ جمہوری جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے اور پارٹی کارکن بھی مرتے دم تک بانی پی ٹی آئی کاساتھ دیں گے ، بانی پی ٹی آئی ایک عرصہ سے پابند سلاسل ہیں اور ان پر جعلی کیسز قائم کرکے سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جسے مزید برداشت نہیں کیا جاسکتا انہیں جلد رہا نہ کیا گیا تو حکمرانوں کو عوام کے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بانی نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرکے توڑنے اور اپنی جمہوری جدوجہد ترک کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں جو کامیاب نہیں ہوگی۔ حکومت نے انتقامی کارروائیاں اگر بدستور جاری رکھیں تو حالات مزید سنگین ہو ں گے اور سیاسی استحکام کی راہیں بھی بند ہو جائیں گی جس کا ملکی معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔