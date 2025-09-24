صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی ملکی خود مختاری کی جنگ لڑرہے :مجسم زرخیز

  • گوجرانوالہ
بانی پی ٹی آئی ملکی خود مختاری کی جنگ لڑرہے :مجسم زرخیز

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی خود مختار ی کی جنگ لڑرہے ہیں۔۔۔

 وہ حکومتی جابرانہ ہتھکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں وہ جمہوری جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے اور پارٹی کارکن بھی مرتے دم تک بانی پی ٹی آئی کاساتھ دیں گے ، بانی پی ٹی آئی ایک عرصہ سے پابند سلاسل ہیں اور ان پر جعلی کیسز قائم کرکے سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جسے مزید برداشت نہیں کیا جاسکتا انہیں جلد رہا نہ کیا گیا تو حکمرانوں کو عوام کے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بانی نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرکے توڑنے اور اپنی جمہوری جدوجہد ترک کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں جو کامیاب نہیں ہوگی۔ حکومت نے انتقامی کارروائیاں اگر بدستور جاری رکھیں تو حالات مزید سنگین ہو ں گے اور سیاسی استحکام کی راہیں بھی بند ہو جائیں گی جس کا ملکی معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر