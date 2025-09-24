مرکزی مسلم لیگ کا سیلاب متاثرین کیلئے بحالی سے خوش حالی پروگرام شروع
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کیلئے بحالی سے خوش حالی پروگرام شروع کر دیا گیا۔
جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ انجینئر اعجاز نصر کا ڈسکہ میں امدادی کیمپ کا دورہ ، 300 خاندانوں کیلئے راشن چارپائی کولر بستر اور دیگر گھریلو اشیا روانہ کر دیں ۔ اس موقع پر اے سی ڈسکہ سعدیہ جعفر ڈی ایس پی خالد جٹھول پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ کے صدر خالد چیمہ صدر رابطہ تنظیم امتیاز مکی بھی موقع پر موجود تھے۔