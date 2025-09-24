سیالکوٹ ائیرپورٹ پر سیکنڈ لائن امیگریشن کنٹرول آفس فعال
سیالکوٹ،سمبڑیال (نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ ائیرپورٹ پر جدید ٹیکنالوجی سے لیس سیکنڈ لائن امیگریشن کنٹرول آفس فعال کر دیا گیا۔
آئی سی ایم پی ڈی اور ایمبیسی آف ڈنمارک کے تعاون سے قائم کردہ یہ آفس جدید آلات سے لیس ہے ۔امیگریشن سیکنڈ لائن آفس اسٹیٹ آف دی آرٹ فرانزک اور آئی ٹی آلات سے لیس ہے ۔ جدید آلات سے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ جدید سسٹم کی بدولت جعلی دستاویزات اور ویزوں کی جانچ پڑتال کی جا سکے گی۔ جدید آلات پاسپورٹس اور ویزوں کی خصوصیات کو جانچنے میں معاونت کریں گے ۔ جعلی، مشتبہ اور غیر قانونی دستاویزات کی سکریننگ کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کر دیا گیا ہے ۔ جدید آلات سے انسانی سمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے قبل بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان اور پشاور میں سیکنڈ لائن امیگریشن کنٹرول آفس قائم کئے جا چکے ہیں۔ ایف آئی اے اور آئی سی ایم پی ڈی انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لئے تعاون کو مزید فروغ دے گا تاکہ پاکستان میں محفوظ، باقاعدہ اور منظم امیگریشن کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔