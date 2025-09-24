صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آ باد :ایک پو لیس اہلکار کی سروس ضبط ،4کی تنخواہ میں کمی

  • گوجرانوالہ
جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے محکمانہ خوداحتسابی کے ویژن کے تحت اپنے دفتر میں اردل روم کا انعقاد کیا۔

اردل روم میں انسپکٹر سے کانسٹیبل رینک تک کے پولیس افسر و اہلکار پیش ہوئے ۔ ڈی پی او نے اردل روم کے دوران ایک پولیس اہلکار کو سروس ضبطی 4اہلکاروں کو تنخواہ میں تنزلی کی سزا سنائی، جبکہ ایک پولیس اہلکار کو ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر سنشور کی سزا دی۔ مزید برآں 20 اہلکاروں کی جانب سے تسلی بخش جوابات موصول ہونے پر ان کے شوکاز نوٹس داخلِ دفتر کر د ئیے گئے۔

