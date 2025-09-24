صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا دورہ لدھیوالہ ، سیوریج نالے کی تعمیر کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کا رات گئے لدھیوالہ کا دورہ ،سیوریج کی نکاسی کے زیر تعمیر نالے کا معائنہ کیا،عالم چوک اور حافظ آباد روڈ کی صفائی کا جائزہ لیا، پیرا اور میونسپل کمیٹی کے افسر وں کو پختہ تجاوزات فوری ہٹانے کی ہدایت کر دی۔

 بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے رات گئے عالم چوک اور حافظ آباد روڈ کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور لدھیوالہ میں حافظ آباد روڈ کی سیوریج کی نکاسی کیلئے زیر تعمیر نالے کا معائنہ کیا اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) کے افسر وں اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کو علاقے میں پختہ و عارضی تجاوزات کے فورا خاتمے کی ہدایات کیں ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت علاقے میں صفائی ستھرائی کا عمل تیز کیا جائے گا اور تجاوزات کا ہر صورت خاتمہ ممکن بنا کر سڑکوں اور بازاروں کو کشادہ کیا جائے گا۔

